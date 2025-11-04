Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, як можна спробувати стабілізувати ситуацію біля Покровська, що врятувати місто від окупації.

Як врятувати Покровськ від окупації?

З півдня росіяни підійшли до залізничної дороги біля Покровська. Було серйозне просочування у саме місто, як мінімум декількох рот.

Зараз основна проблема не стільки в Покровську, як у Мирнограді. Силам оборони важливо утримати Покровськ, адже це остання висота Донецького кряжу,

– наголосив полковник запасу.

Водночас зараз росіяни намагаються вийти на Покровськ з півночі, щоб протиснутися між нашим гарнізоном у Родинському й Мирнограді. Проте ворог може попасти у складне положення, як це було коли окупанти рухалися у бік Добропілля.

У нас знайшлися сили й резерви, щоб відкинути колону, яка йшла на Добропілля. Зараз ЗСУ добивають ці котли,

– мовив Світан.

За його словами, нині така сама проблема з півночі з боку Родинського. Однак це проблема не тільки для нас, а й для росіян. Її можна спробувати розв'язати так само як на Добропільському виступі.

Стабілізацією ситуації з півдня зараз якраз займаються спецслужби, а от питанням з півночі треба займатися або штурмовикам, або десантурі.

Важливо! Спецпідрозділи ГУР проводять операцію в Покровську з висадкою десанту та знищенням позицій російських сил. За даними OSINT, операція проходить на території заводу "Електродвигун" – бійці займають позиції і переходять до штурму одразу після висадки.

На думку полковника запасу, для того, щоб глобально розв'язати питання Покровсько – Мирноградської агломерації, треба відмотати наступальну операцію росіян, яку вони здійснили кілька місяців тому, перейшовши трасу, яка сполучає трасу з Мирнограда на Костянтинівку.

Там повинна бути серйозна військова операція армійського рівня, щоб відрізати усю клешню, яка спрямована на Добропілля. Якщо ресурсів для такої операції немає, то тоді треба думати, що робити з Мирноградом, адже довго ця кишеня не протримається.

