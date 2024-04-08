Росіяни 31 раз атакували позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку: карта бойових дій за 8 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія уже 775 добу намагається прорвати українську лінію оборони та чинить тиск на позиції ЗСУ. Загарбники посилили кількість штурмів позицій українців на Бахмутському напрямку.
Протягом минулої доби загалом відбулося 76 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
До теми Майже 900 окупантів та десятки одиниць бронетехніки: статистика втрат ворога на 8 квітня
Яка ситуація на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог намагався атакувати позиції біля Тернів: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Росіяни намагалися штурмувати Часів Яр: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
ЗСУ відбили атаки біля Первомайського: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Сили оборони відбили штурми ворога біля Красногорівки: дивіться на карті
Як змінився фронт на ПівдніНа Оріхівському напрямку
Росіяни атакували позиції біля Старомайорського: дивіться на картіНа Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Що відбувається на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.