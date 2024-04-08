Росіяни 31 раз атакували позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку: карта бойових дій за 8 квітня

Російська армія уже 775 добу намагається прорвати українську лінію оборони та чинить тиск на позиції ЗСУ. Загарбники посилили кількість штурмів позицій українців на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби загалом відбулося 76 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Нанаші воїнипротивника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог намагався атакувати позиції біля Тернів: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Росіяни намагалися штурмувати Часів Яр: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

ЗСУ відбили атаки біля Первомайського: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник, за підтримки авіації,наших військ.

Сили оборони відбили штурми ворога біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

На

ворогнаших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

Росіяни атакували позиції біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснивпозицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.