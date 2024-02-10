Окупанти 111 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ: карта бойових дій за 10 лютого

Українські військові уже 717 день відбивають потужні атаки ворога на фронті. Водночас російська армія не полишає намірів окупувати територію України, тому збільшила кількість штурмів позицій Сил оборони.

Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїнипротивника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

Росіяни атакували поблизу Тернів: дивіться на карті

НаСили оборониокупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Українські військові відбили штурми росіян біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наукраїнські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де

Російська армія атакувала біля Георгіївки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

НаСили оборонипротивника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили штурми біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Наукраїнські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.