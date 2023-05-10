ЗСУ контратакують біля Кремінної та Білогорівки, у Бахмуті вибивають війська: карта бойових дій

Попри неуспішні штурми на кількох напрямках на Сході, російські війська не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. Противник зазнає величезних втрат, але знову й знову кидає своїх вояк на "м'ясні штурми".

Про оперативну ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі. Стежити за маневрами та пересуванням ЗСУ та окупантів можна за допомогою інтерактивної карти Deepstate. 24 Канал інформує, щодо того, як змінилась ситуація на полі бою за добу.

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Епіцентри бойових дій незмінні

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

Лінія наступу на Мар'їнку: показуємо на карті

Що відбувається у Бахмуті

напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнала і Георгіївка Донецької області.напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Нетайлового та Карлівки Донецької області.напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що регулярні війська Росії втікають з позицій з-під Бахмута й оголюють фланги вагнерівцям. Так, 9 травня позиції залишила 72-га бригада міноборони Росії.

За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК "Вагнер".

У ЗСУ слова Пригожина підтвердили, як і втрати ворога. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади всього за 2 доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 – на півшляху до попередньо згаданих.

Що відбувається у Бахмуті: карта

ЗСУ контратакують у районах Кремінної та Білогорівки

напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав.

В ISW звітували, що російські окупанти здійснюють обмежені наземні удари на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також продовжують наземні атаки уздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що наразі ЗСУ активно контратакують у районах Кремінної та Білогорівки.

Що відбувається біля Кремінної: карта

Обстріли прикордоння

Де ситуація стабільна

напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав’їТовстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород. А також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі й надалі перебувають визначені підрозділи російської армії.