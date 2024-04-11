Найгарячішим лишається Бахмутський напрямок: карта бойових дій 11 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 778 добу героїчно обороняють нашу державу від активних штурмів ворога. Наразі найгарячіша ситуація на фронті лишається на Бахмутському напрямку.
Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
До теми "Мінус" 810 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 11 квітня
Як змінився фронт на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Українські захисники відбили атаку ворога біля Тернів: дивіться на картуНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
Ворог атакував в районі Часового Яру: дивіться на картуНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
Яка ситуація біля Бердичів: дивіться на картуНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
ЗСУ утримують позиції біля Красногорівки: дивіться на карту
Що відбувається на ПівдніНа Оріхівському напрямку
Росіяни атакували позиції в районі Старомайорського: дивіться на картуНа Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Яка ситуація на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.