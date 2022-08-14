Окупанти ведуть наступ у районі Павлівки: карта бойових дій станом на 14 серпня

Українські військові стримують російських окупантів на всіх напрямках. Найскладніша ситуація на Сході, де Сили оборони зупинили декілька наступів противника, однак окупанти не покидають спроб просунутися углиб нашої країни.

Станом на 14 серпня найважчою залишається ситуація на Донбасі. Окупанти обстрілюють цивільних та військових з різних типів озброєння, зокрема ракетами та артилерією.

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Яка ситуація на Донбасі

На Слов’янському напрямку, як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, ворог здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. У районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів, але українські воїни відбили штурм окупантів.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Також війська агресора здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, але після вогневого ураження від українських воїнів відійшли.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, але не мав успіху та відійшов. У районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог із артилерії та танків обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції Сил оборони. росіяни завдали авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Противник вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Ворог здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, однак зазнав вогневого ураження та втік. Також противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, проте теж успіху не мав і відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, але не мав успіху та відійшов. У районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня.



У районі Павлівки тривають бойові дії / Скриншот Liveuamap

Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Противник веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, де бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Ситуація на Півночі та Харківщині

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, як повідомили у Генштабі ЗСУ, обстановка не зазнала суттєвих змін. На Сіверському напрямку триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території російської федерації.

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На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, однак успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Ворог завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

Ворог намагається утримати позиції на Півдні

У Генштабі ЗСУ інформують, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій.



Ворог намагається утримати позиції на Півдні / Скриншот Liveuamap

Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.

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