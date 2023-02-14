ЗСУ блискуче відбили ворожі атаки, в окупантів – палало: карта бойових дій за 14 лютого

Російські війська невпинно намагаються наступати на Сході. Окупанти прагнуть прорвати нашу оборону на Бахмутському напрямку.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 14 лютого доповіли у Генштабі ЗСУ. Українські захисники та захисниці вже 356 діб героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення.

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Російські окупанти намагалися наступати у напрямках Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Новопавлівки. Окупанти зазнають колосальних втрат. На концерт до Кобзона вже вдалося відправити 139 080 загарбників.

Українські захисники блискуче відбили низку ворожих атак на території:

Харківської області;

Донецької області;

Луганської області.

ЗСУ посилюють оборону.

Що відбувається на фронті 14 лютого: дивіться на карті

ЗСУ завдали по ворогу низку ударів

Українців попередили, що загроза завдання ракетних ударів по території України залишається високою. Людей просять не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Упродовж доби захисники українського неба завдали 15 авіаударів по російських окупантах. Українські герої збили:

2 Су-24М;

Су-25.

Українські ракетно-артилерійські війська атакували також командний пункт та склад боєприпасів російських окупантів.