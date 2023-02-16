ЗСУ відбили колосальну кількість російських атак: карта бойових дій за 16 лютого

Російські військові активізувалися у Луганській області, а також продовжують наступ на Донеччині. Сили оборони стримують окупантів на різних напрямках.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати на низці напрямків. Зокрема, Куп'янському, Авдіївському та Лиманському.

Зверніть увагу Майже 700 окупантів "мінуснули" в Україні: втрати ворога станом на 16 лютого

Яка ситуація на фронті станом на 16 лютого

Українські захисники та захисниці не дають ворогу жодних шансів на успіх. Герої відбили атаки російських загарбників у районах 15 населених пунктів на території Донецької та Луганської областей.

Воїни знищили ворожий Ка-52 та завдали низку ударів по позиціях загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на фронті 16 лютого – показуємо на карті:

Лише упродовж доби на концерт до Кобзона відправили 690 загарбників.

Російські загарбники відкривали вогонь по десятках населених пунктів на таких напрямках:

Бахмутському;

Куп'янському;

Лиманському;

Авдіївському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Загарбники скоїли провокацію у Чаплинці

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти скоїли провокацію у Чаплинці. Загарбники обстріляли населений пункт, щоб звинуватити українських захисників. Очевидці розповіли, що ракети летіли з території тимчасово окупованого Криму.