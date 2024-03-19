ЗСУ стримують Росію на всіх напрямках, відбулось 61 зіткнення: карта бойових дій 19 березня

Українські захисники відважно протистоять ворожим атакам, відбиваючи численні спроби прориву. Окупанти не припиняють намагань вибити наші війська з позицій.

Вранці 19 березня в командуванні ЗСУ розповіли, що за минулу добу відбувалось 61 бойове зіткнення. Росія завдала 7 ракетних ударів та 70 авіаційних, а також 110 обстрілів з РСЗВ, що призвело до жертв серед мирного населення.

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Непохитність та мужність ЗСУ

Ситуація стабільна, без змін.Ворог активізував диверсійну діяльність, але наші війська уважно стежать за змінами.Росіяни намагалися штурмувати, але наші війська відбили 3 атаки в районі Синьківки.Захисники відбили 4 спроби ворога прорвати оборону біля Тернів.Наші війська успішно відбили 7 атак противника в районах таких населених пунктів: Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

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Відбито 9 атак ворога в районі таких населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське.

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Сили оборони стримують ворога, який 25 разів намагався прорвати лінію оборони.Окупанти атакували 9 разів, але наші захисники стоять міцно в районах Старомайорське та Роботине.

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Ворог здійснив 3 штурми, але наші війська відстояли позиції.

Попри ворожі атаки, наші воїни продовжують активні дії, завдаючи втрат загарбникам. Авіація Сил оборони вдарила по 9 районах зосередження ворога, підтверджуючи високий рівень готовності та ефективності наших сил.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– констатують в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники не припиняють боротьбу за кожен клаптик рідної землі, виявляючи приклади неймовірної стійкості та героїзму. Весь світ спостерігає за мужністю та відданістю Сил оборони України, які є символом незламності українського духу.

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Додамо, що вранці 19 березня у командуванні Збройних Сил повідомляли: за добу ворог втратив 840 представників особового складу. Загалом від початку вторгнення – 432 390 бійців.