Успішний наступ ЗСУ одразу на 3 напрямках: карта бойових дій на 21 липня

В Україні 513 доба повномасштабної війни. Російські терористи зосереджують основні зусилля на 5 напрямках. Українські захисники та захисниці наступають на Півдні.

Окупанти далі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби там відбулося 32 бойових зіткнення.

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Наступ ЗСУ та безуспішні спроби окупантів

Речник Генештабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що наші воїни на напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.– окупанти зберігають військову присутність. Завдали авіаційних ударів в районах Семенівки, Новгород-Сіверського Чернігівської області, Грабовського Сумської області та Сум. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Басівка, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії Дворічну, Западне, Фиголівку, Кам'янку, Красне Перше, Куп'янськ, Кучерівку, Моначинівку та Тополі Харківської області.– російські військові обстріляли з артилерії населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Кислівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки. Окупанти обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.– наші воїни стримують наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області. Агресор завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного. Окрім того, обстріляв Велику Новосілку, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському – російські загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області, втім, успіху не мали.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П'ятихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. З артилерії обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Сили оборони знищують ворога

За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також українські захисники знищили 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об'єкти агресора.