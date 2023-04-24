Ворог продовжує "м'ясні" штурми у Бахмуті, відбито 58 атак: карта бойових дій 24 квітня

Українські захисники продовжують стримувати росіян відразу на кількох напрямках фронту. Епіцентр запеклих боїв – у Бахмуті, тут ворог продовжує кидати своїх вояк на "м'ясні" штурми.

24 Канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 24 квітня. Так, за даними Генштабу, окрім Бахмута, наразі складна ситуація також у Мар'їнці.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку,

– йдеться у звіті.

Яка ситуація на напрямках фронту

напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Лінія бойових дій у Бахмуті: карта

Успіхи Сил оборони

напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, було збито ворожий гелікоптер Мі-24 4 безпілотники ворога (2 розвідувальних – "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника.