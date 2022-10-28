Росія масово атакує на Донеччині, ЗСУ стримують ворога: карта бойових дій станом на 28 жовтня

Росія намагається утримати тимчасово захоплені території України та надалі зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили відразу 13 атак ворога на Донбасі. У Луганській області українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Білогорівка.

До речі ЗСУ знищили 2 склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою: головне про бої на Півдні

ЗСУ відбили 11 атак на Донеччині

У Донецькій області ворог, вочевидь, атакував більшими силами. Наші воїни відбили атаки окупантів біля 11 населених пунктів, а зокрема: Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка.

Ворог наступає на Бахмутському напрямку: карта

Росія вже декілька місяців без успіху намагається захопити Бахмут, зазначаючи шалених втрат. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Бахмутському напряму з російського боку вже налічується близько 8 тисяч загиблих військових.

ЗСУ знищили 2 гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів по окупантах.

Унаслідок авіаударів підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

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Також підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25.

. 27 жовтня про збиття російського гелікоптера Ка-52 й штурмовика повідомляли Повітряні сили ЗСУ . Гелікоптер збили на Херсонщині, а винищувач знищили на Півдні.

Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника.

ЗСУ проводять контрнаступ на Херсонщині: карта

Окупанти ведуть вогонь вздовж лінії зіткнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснювати фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро. Також ворог активно веде повітряну розвідку.

Російські військові здійснювали обстріли:

на Сіверському та Слобожанському напрямках – з території Росії із використанням артилерії різних типів у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

Окупанти ведуть вогонь вздовж лінії зіткнення: карта

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Варте уваги – окупанти можуть здійснити теракти під час відступу з Півдня: дивіться відео