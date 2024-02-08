Ворог наступає на Куп'янськ та Авдіївку, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій на 8 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східних напрямках фронту. Водночас вони знищують особовий склад ворога та його техніку.
Станом на четвер, 8 лютого, найгарячішими залишаються Авдіївський та Куп'янський напрямки. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.
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Ситуація по напрямках
Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення, внаслідок яких є загиблі серед цивільних. Ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, обстріляв з РСЗВ.Волинський та Поліський напрямки. Ситуація – без суттєвих змін, військова активність відсутня.Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність вдовж кордону, активізував диверсійну діяльність та нарощує мінно-вибухові загородження.Куп'янський напрямок. Відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки, що в Харківській області. Ворог намагався прорвати оборону. У Збройних Силах розповідали, що він нон-стопом атакує українські позиції.
Неспроста ситуацію в районі Куп'янська на Харківщині: дивіться на карті від DeepStateЛиманський напрямок. Українські воїни відбили 9 атак противника в районах таких населених пунктів: Білогорівка та Терни.Бахмутський напрямок. Відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки.Авдіївський напрямок. Захисники відбили 27 атак в районах Новобахмутівки та Авдіївки, а також стримують спроби ворога оточити місто.
Окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepStateМар'їнський напрямок. Відбито 22 атаки неподалік Красногорівки та інших населених пунктів.Шахтарський напрямок. Ворог не вів наступальних дій на цій ділянці фронту.Запорізький напрямок.
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Втрати окупантів
- Як констатують у Генштабі, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- А от підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.
- Було знищено 910 окупантів, гелікоптер та ще майже 100 одиниць військової техніки. Загалом Сили оборони ліквідували від початку вторгнення 392 380 російських солдатів.