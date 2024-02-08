Ворог наступає на Куп'янськ та Авдіївку, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій на 8 лютого

Українські захисники продовжують стримувати російських окупантів на східних напрямках фронту. Водночас вони знищують особовий склад ворога та його техніку.

Станом на четвер, 8 лютого, найгарячішими залишаються Авдіївський та Куп'янський напрямки. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.

Дивіться також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Ситуація по напрямках

Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення, внаслідок яких є загиблі серед цивільних. Ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, обстріляв з РСЗВ.

Ситуація – без суттєвих змін, військова активність відсутня.Противник зберігає військову присутність вдовж кордону, активізував диверсійну діяльність та нарощує мінно-вибухові загородження.Відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки, що в Харківській області. Ворог намагався прорвати оборону. У Збройних Силах розповідали, що він нон-стопом атакує українські позиції.

Неспроста ситуацію в районі Куп'янська на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Українські воїни відбили 9 атак противника в районах таких населених пунктів: Білогорівка та Терни.Відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки.Захисники відбили 27 атак в районах Новобахмутівки та Авдіївки, а також стримують спроби ворога оточити місто.

Окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Відбито 22 атаки неподалік Красногорівки та інших населених пунктів.Ворог не вів наступальних дій на цій ділянці фронту.

Відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного.Противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії, наші воїни утримують позиції.

Дивіться також Який задум росіян щодо Куп'янська й Авдіївки: військовий огляд від Світана

Втрати окупантів