Бої за Часів Яр, ворог тисне на Покровський напрямок: огляд карти бойових дій 22 червня

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на кількох напрямках.

Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Карта бойових дій 22 червня

спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам'янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору. Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка – Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев'ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали.

успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам'янського. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу ворога, а також чотири райони зосередження ОВТ й три пункти управління та один артилерійський засіб.

Минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1 110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.