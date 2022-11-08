Росіяни зайшли у село Діброве, що досі було у сірій зоні: що змінилось на фронті

Станом на 8 листопада тривають особливо важкі бої на Донеччині біля Соледара, Бахмута і Вугледара. ЗСУ продовжують героїчне протистояння.

Обмінний фонд поповнюють "мобіки" з Москви

За добу окупанти втратили понад 700 солдатів, 15 танків і 24 бронемашини, що свідчить про рівень інтенсивності боїв. 24 канал проаналізував, як змінилась ситуація на фронті упродовж останньої доби.

Увага ЗСУ підтвердило бунт російських морпіхів під Павлівкою: туди їдуть "карателі"

На Сватівському напрямку 92 бригада ЗСУ взяла у полон понад 20 росіян, серед яких мешканці Москви і Московської області. Цінне поповнення обмінного фонду.

Де точаться важкі бої

На захід від Кремінної росіяни зайшли у село Діброва, яке досі було у сірій зоні. Сьогодні у цьому районі тривали бої, українські Сили оборони тримають ворога під артилерійським вогнем і намагаються відтіснити у східному напрямку.

Село Діброве на карті:

Росіяни також стверджують, що їм вдалося зайняти Білогорівку біля Лисичанська. Інформація потребує уточнення.

Біля Бахмута і Соледара зберігається складна ситуація. Росіяни продовжують атакувати зі східного напрямку, а також на півдні від Бахмута. Місто і позиції оборонців залишаються під масовими артилерійськими обстрілами ворога.

Складна ситуація у Мар'їнці. Тримати північну частину міста стає все важче. З'явилися кадри боїв, де наші знищили у цьому районі ворожий танк.

Окупанти приховують втрати у Павлівці

"Операцію" у Павлівці окупанти, схоже, що провалили. У ЗСУ підтвердили великі втрати ворога на цьому напрямку.

Павлівка на карті:

У Павлівці біля Вугледара точна ситуацію досі невідома. Є підстави вважати, що ворога повністю або частково вибили з села та околиць.

Росіяни щосили намагаються пом'якшити розголос про їхні шалені втрати у складі 155 бригади морської піхоти. Вони розгорнули цілу інформаційну кампанію, що все не так страшно. Як правило, це свідчить про протилежне.

Карта бойових дій 8 листопада:

Як просувається наступ на Херсон

На Херсонщині про масштабний наступ станом на сьогодні не йдеться. Українці планомірно і виважено готуються до звільнення правого берега Херсонщини.

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