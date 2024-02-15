Росіяни сунуть біля Кринків, Бахмута та Мар'їнки – ситуація контрольована: карта боїв 15 лютого

Найгарячішою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Однак Сили оборони України стримують атаки ворога, завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Як інформують в командуванні ЗСУ вранці 15 лютого, за добу відбулось 83 бойових зіткнення. Водночас у цьому матеріалі 24 Каналу дивіться, який вигляд має лінія фронту, та читайте, що загалом відбувається на передовій.

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Що відбувається на різних напрямках

Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, активізував диверсійну діяльність. Також нарощує мінно-вибухові загородження, намагаючись перешкодити переміщенню наших військ.Українські захисники відбили атаку біля Іванівки на Харківщині. Відповідальність за цей напрямок несе ОСУВ "Хортиця".Відбито атаку в районі Тернів, де ворог намагався прорвати оборону. Це Донецька область.Сили оборони відбили 4 атаки, зупинивши спроби ворога покращити тактичне положення. Власне, в районі Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Водночас аналітики з ISW все ж повідомляють про незначне просування в районі Бахмута за 14 лютого.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" констатує, що українські воїни стримують загарбників, які намагаються захопити Авдіївку. Протягом минулої доби відбили 34 атаки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського. Інститут вивчення війни пише , що станом на 14 лютого Росія контролює 15,4 відсотка Авдіївки.

Ворог намагається захопити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Противник неодноразово намагався покращити своє положення, але його стримували українські воїни. Йдеться про 20 атак в районі Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За інформацією ISW, окупанти біля Мар'їнки трохи просунулись вперед.Відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви. Це Донецька область.Сили оборони відбили 3 атаки противника. Сталося це західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.Попри втрати, окупанти продовжують штурмові дії, які Сили оборони успішно відбивають. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій. ОСУВ "Одеса" контролює оборону, а ISW інформує про незначне просування противника в районі Кринків.

Атака окупантів в районі Кринків – де розташоване село: дивіться на карті від DeepState

Що відомо про втрати загарбників

Генштаб Збройних Сил запевняє, наші бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.