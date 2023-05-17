Ворог перекидає резерви до Бахмута, ЗСУ відбили 55 атак: карта бойових дій 17 травня

Сили оборони продовжують оборону на усіх напрямках фронту. Найзапекліші бої тривають на Сході, зокрема дуже динамічною є ситуація у Бахмуті та на підступах до міста-фортеці.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про спроби наступу, штурми ворога станом на 17 травня. Стежити за лінією фронту можна за допомогою інтерактивної карти Deep State. 24 Канал аналізує головні події, що відбулись на фронті за добу.

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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і все ще залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Ситуація на Сході

напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.

Росія розгорнула додаткові підрозділи біля Бахмута

В ISW повідомили, що на флангах навколо Бахмута розмістили чотири невідомі російські батальйони, щоб запобігти проривам ЗСУ.

Ці заяви узгоджуються зі словами Ганни Маляр від 15 травня про те, що Росія розгортає додаткові повітряно-десантні сили для захисту флангів Бахмута, ймовірно, з інших ділянок фронту.

Що відбувається поблизу Бахмута: карта

напрямку протягом доби ворог завдав авіаударів по районах Вугледара та Великої Новосілки. Обстріляв з артилерії, зокрема, Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного, Сіверська і Червоного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське і Спірне Донецької області.

Ситуація на Луганщині, поблизу Білогорівки: карта

Обстріли прикордоння

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем'яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області та Берислав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон.