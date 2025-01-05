Ворог просунувся у Кураховому, Торецьку й ще на 4 ділянках фронту: оновлення карти DeepState
Російська армія продовжує спроби наступу на всіх можливих ділянках фронту. На жаль, просування окупантів зафіксовано у кількох місцях.
Зокрема, йдеться про два міста – Торецьк та Курахове, повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на фронті станом на 5 січня
Так, в оновленні карти 5 січня DeepState повідомили, що російській армії вдалося просунутися у Кураховому. Окрім цього, ворогу вдалося досягти успіху й у Шевченку та біля Дальнього.
Обстановка на Курахівському напрямку: дивіться на карті
Також росіяни просунулися у Торецьку. До слова, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що внаслідок вогневого впливу деякі позиції ЗСУ були знищені. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
Напружені бої у Торецьку: дивіться на карті
Наостанок, росіяни мали просування біля Воздвиженки та Баранівки.
Росіяни наступають на фронті: дивіться на карті
До слова, раніше у ЗСУ повідомляли, що росіяни у Торецьку почали застосовувати незвичну тактику. Легкоозброєні російські війська набирають протитанкові міни, намагаються підбігти до будівель і закинути вибухівку туди.