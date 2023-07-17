Ворог намагається повернути позиції на Бахмутському і Шахтарському напрямках: карта бойових дій

Російська армія наступає на 5 ділянках фронту, проте всі атаки відбивають наші захисники. Запеклі бої точаться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби на цих ділянках фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

Водночас, як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 24 Канал аналізує, як виглядає карта фронту сьогодні.

Дивіться також ЗСУ потужно "мінуснули" ще понад 600 окупантів: шалені втрати ворога на 17 липня

Ситуація на Донбасі

напрямку захисники стійко тримають оборону. За добу ворог намагався наступати південніше Масютівки Харківської області, проте успіху не мав. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а також — артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка — Донецької.напрямку наші воїни успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також противник безуспішно здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десяти населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

Лінія фронту поблизу Бахмута: карта

напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Росіяни обстріляли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області.напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області, обстріляли населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

Тим часом Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких з яких — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

Контрнаступ триває

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта фронту на Запоріжжі:

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що українські війська досягли успіхів на Північний Захід від Старомайорського.

Крім того, речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на 1 кілометр у невстановленому районі на Бердянському напрямку.

Генштаб зазначив, що українські війська також продовжували контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують просування в районі Бахмута.