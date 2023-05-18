Ворог поки не наступає на Авдіївку, але штурмує Бахмут: карта бойових дій 18 травня

Росія не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Неспокійна обстановка і на фронті. Лише за добу на Сході відбулося 36 бойових зіткнень.

Детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 18 травня окреслили у Генштабі ЗСУ.

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У ніч проти 18 травня російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини.ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області.ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар'їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління,

6 районів зосередження живої сили,

2 склади боєприпасів,

2 склади пально-мастильних матеріалів,

1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони,

ще 2 важливі цілі противника.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати 201 100 російських бійців. Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 510 солдатів.