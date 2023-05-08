Росіяни атакували Бахмут фосфорними снарядами й наступають на Авдіївку: карта боїв за 8 травня

Російські військові відновили наступ у районі Авдіївки та продовжують активні дії в районі Бахмута. Водночас противник обороняється на Півдні України.

Противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка.

Дивіться також Спектакль Пригожина й "евакуація" на Півдні: що задумав ворог перед контрнаступом ЗСУ

У цілому протягом минулої доби наші захисники відбили 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Де російські сили ведуть наступ в Україні

протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Також росіяни обстріляли Донецьку область з артилерії.

Окупанти наступали в напрямку Спірного: карта боїв

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Противник завдав авіаційних ударів по Бахмуту, Богданівці, Курдюмівці та Нью-Йорку. Також під вогнем противника опинилися інші населені пункти Донеччини.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Окупанти обстріляли міста та села Донецької області.

Росіяни вели наступ в районі Авдіївки: карта бойових дій

Окупанти ведуть оборону на Півдні

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки. Також росіяни обстріляли міста та села на цьому напрямку.противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Також з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Луганську та Харківську області.ворог наступальних дій не проводив. Російські сили обстріляли населені пункти Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Окупанти обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Карта бойових дій на Півдні України

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Противник продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Команда DeepState інформує, що за останню добу глобальних змін на фронті не зафіксовано. Тривають важкі бої в західній частині Бахмута та на лівому фланзі Авдіївського виступу.

Сили оборони відпрацювали по окупантах