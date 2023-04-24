Натяк на травневі "свята": Жданов припустив, навіщо в кабінеті Буданова мапа Москви

У голови ГУР України Кирила Буданова під час інтерв'ю у кабінеті помітили цікаве зображення на дошці. З'ясувалося, що це карта столиці Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіянам варто бути обережнішими.

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У ворога настрій буде "святковий"

Олег Жданов зазначив, що у Кирила Буданова хороше почуття гумору. Він вже вдруге сіє паніку у Росії.

Зокрема, минулого разу під час інтерв'ю позаду нього висіла карта Росії, розфарбована в різні кольори.

Там були позначені якісь суб'єкти міжнародного права чи суб'єкти зі складу Росії, але трошки відрізнялися від тих, які є сьогодні,

– пригадав він.

За його словами, Буданов обрав карту Москви не просто так.

"Це натяк на травневі свята. 1 травня, 9 травня – це сакральні дати, які вони будуть відзначати", – зауважив військовий експерт.

Тож цілком імовірно, що і в нашої розвідки є плани на ці дні.

Україна від свого не відмовиться

Кирило Буданов заявив, що єдиний варіант, який влаштує Україну – це вихід на території 1991-го року. Також він додав, що наразі ми наближаємося до знакової битви.

Якщо він так говорить, то в нього для цього є підстави,

– переконаний Олег Жданов.

Він наголосив, що голова ГУР не буде говорити публічно про ті речі, в яких буде сам не впевнений.

"Річ у тому, що у нас немає іншого виходу. Росія не йде ні на які перемовини, ні на поступки", – зазначив він.

Тож Україна і далі буде стояти на своєму та досягати повернення територій, які визнані українськими усім світом.

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