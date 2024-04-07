Спробують просуватися: який напрямок росіяни вважають найвигіднішим для себе

Росія вже влітку може почати наступ на Донбасі. Аналітики припускають, що ворог, ймовірно, зосередить свої зусилля на заході Донецької області.

До того ж російські війська зможуть здійснювати наступальні дії лише на одному оперативному напрямку, але за умови, якщо сформують достатню кількість резервів й сил. Чому саме захід Донецької області найвигідніший для росіян, пояснив 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Перспективний напрямок

Окупаційне військо почувається на Донбасі найбільш впевнено та бачить потенціал для подальшого розвитку наступальних дій. Значна частина цієї території понад 10 років під окупацією.

Звісно, не всі регіони, деякі росіяни окупували після 2022 року, але глибокі тили, зокрема Донецьк та Луганськ, вже 10 років під російським контролем. Присутність проукраїнськи налаштованих людей там мінімальна кількість або їх взагалі немає,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Нині росіян дуже непокоять територій, які окуповані після повномасштабного вторгнення. Адже там є проукраїнські рухи, які передають нашій розвідці інформацію про переміщення, періодичні прильоти по місцях скупчення російських офіцерів тощо.

Українські спецслужби роблять періодичні вилазки за лінію фронту, диверсійні акції, мінують, підривають або роблять розвідку. Це росіян дуже непокоїть,

– мовив Ступак.

Тому, на його думку, Східний напрямок для ворога більш зрозумілий, логістично налаштований. Також це перспектива наступу та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Показати, що проміжні результати є, чергову медальку на цю тему виготовити, відсвяткувати й намагатися рухатися далі", – додав ексспівробітник СБУ.

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