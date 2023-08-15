По всій Україні оголошували тривогу: зафіксували зліт МіГ-31 на території Росії

15 серпня 2023, 15:30
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Російські окупанти активізовували авіацію, внаслідок чого по всій території України оголошували тривогу. У таких випадках варто бути особливо обережним, оскільки існує загроза для життя.

У вівторок, 15 серпня, близько 15:30 сигнали повітряної тривоги пролунали по всій території нашої держави. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про це детально.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про тривогу

16:29 Стартували відбої. Людей просять уважно стежити за ситуацією й у випадку нового оголошення про загрозу йти в укриття. 15:29 Моніторингові групи уточнили, що піднявся винищувач МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Водночас літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.15:28 У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з російського аеродрому "Саваслейка".

15:27 Карта повітряних тривог стала червоною через оголошення про можливу небезпеку з неба. Власне, сирени чули жителі:

  • Одеської;
  • Дніпропетровської;
  • Чернігівської;
  • Харківської;
  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Херсонської;
  • Чернівецької;
  • Запорізької;
  • Донецької;
  • Вінницької;
  • Миколаївської;
  • Кіровоградської;
  • Сумської;
  • Львівської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Київської областей та Києва.


Карта повітряних тривог станом на 15:27, 15 серпня

Ранкова атака на Україну

  • Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 ракети типу Х-22, 20 ракет типу Х-101/Х-555 та 4 ракети типу "Калібр". Українська ППО ліквідувала 16 цілей – серед них є "Калібри" та Х-101/Х-555.
  • Під час цього масованого комбінованого удару були під прицілом також і західні регіони. Власне, влучання зафіксували у Львівській та Волинській областях. Внаслідок атаки було пошкоджено чимало житлової інфраструктури та промислове підприємство.
  • Окрім того, є чимало постраждалих серед цивільного населення. Їм надають усю необхідну допомогу медики. І разом з тим відомо про трьох людей, які загинули через обстріл Луцька.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак