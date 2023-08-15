По всій Україні оголошували тривогу: зафіксували зліт МіГ-31 на території Росії
15 серпня 2023, 15:30Читать новость на русском
Російські окупанти активізовували авіацію, внаслідок чого по всій території України оголошували тривогу. У таких випадках варто бути особливо обережним, оскільки існує загроза для життя.
У вівторок, 15 серпня, близько 15:30 сигнали повітряної тривоги пролунали по всій території нашої держави. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про це детально.
Дивіться також Непомітні для радарів – безшумні вбивці: як і чим "супердрони" Luna NG допоможуть УкраїніОперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про тривогу16:29 Стартували відбої. Людей просять уважно стежити за ситуацією й у випадку нового оголошення про загрозу йти в укриття. 15:29 Моніторингові групи уточнили, що піднявся винищувач МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Водночас літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.15:28 У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з російського аеродрому "Саваслейка".
15:27 Карта повітряних тривог стала червоною через оголошення про можливу небезпеку з неба. Власне, сирени чули жителі:
- Одеської;
- Дніпропетровської;
- Чернігівської;
- Харківської;
- Житомирської;
- Полтавської;
- Херсонської;
- Чернівецької;
- Запорізької;
- Донецької;
- Вінницької;
- Миколаївської;
- Кіровоградської;
- Сумської;
- Львівської;
- Черкаської;
- Хмельницької;
- Волинської;
- Рівненської;
- Івано-Франківської;
- Тернопільської;
- Закарпатської;
- Київської областей та Києва.
Карта повітряних тривог станом на 15:27, 15 серпня
Ранкова атака на Україну
- Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 ракети типу Х-22, 20 ракет типу Х-101/Х-555 та 4 ракети типу "Калібр". Українська ППО ліквідувала 16 цілей – серед них є "Калібри" та Х-101/Х-555.
- Під час цього масованого комбінованого удару були під прицілом також і західні регіони. Власне, влучання зафіксували у Львівській та Волинській областях. Внаслідок атаки було пошкоджено чимало житлової інфраструктури та промислове підприємство.
- Окрім того, є чимало постраждалих серед цивільного населення. Їм надають усю необхідну допомогу медики. І разом з тим відомо про трьох людей, які загинули через обстріл Луцька.