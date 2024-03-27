Ситуація дуже важка: на що зробили ставку росіяни біля Роботиного
Ситуація в районі Роботиного складна. Окрім штурмів, окупанти застосовують бронетехніку, яку начиняють вибухівкою. Та ця тактика ще з 2014-го року.
Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що в основному ворог використовує бойові броньовані машини, яким по 50 років. Ця техніка вже не в робочому стані.
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"Вони вже не рухаються, їх більш-менш збирають, щоб вони в один бік могли рухатися, навіть без системи управління. Начиняють вибухівкою, відправляють – там уже підривають різними методами", – сказав Світан.
В української армії є можливість знищувати будь-яку ворожу техніку, що рухається на позиції ЗСУ. Для цього застосовують артилерію та дрони.
Ситуація там важка, нічого легкого немає. Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються "покусати", відбивати позиції точково, причому різнопланово – на різних ділянках одночасно. Вони тут взялися досить серйозно за Роботине,
– наголосив військовий експерт.
Основна задача ворога – вирівняти фронт. Це росіяни хочуть зробити від першої лінії оборони, яку українські військові прорвали у 2023-му році. Нині українська армія намагається утриматися в районі другої лінії оборони окупантів.
"У них завдання – витиснути нас за першу "лінію Суровікіна" та відновити загальну лінію фронту, ще й відновити мінні поля – тобто зону підтримки", – додав полковник ЗСУ в запасі.
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Фронт на Півдні: яка ситуація в Запорізькій області
- Протягом 26 березня на Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції української армії. Мовиться про район Старомайорського на Донеччині, Роботиного та Вербового в Запорізькій області.
- Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що ситуація на Півдні України залишається досить напруженою. За її словами, окупанти продовжують штурми на Запорізькому напрямку. Росіяни випробовують на міцність українських військових та намагаються їх витіснити з позицій.
- Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" зазначали, що вороже угруповання на Запорізькому напрямку залишається сталим.