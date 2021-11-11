Кар'єра стрімко розвивається, – Гришина про чутки щодо її призначення замість Ткаченка

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина іронічно прокоментувала чутки про призначення її міністром культури замість Олександра Ткаченка. Вона пожартувала, що "кар'єра розвивається стрімко".

Гришина написала, що за рік вона встигла побувати міністеркою і соцполітики, і освіти, і юстиції. Також їй прогнозували посаду голови освітнього комітету Ради, КМДА та київського осередку "слуг".

Важливо Ткаченко подав у відставку з посади очільника Мінкульта

Моя політична кар'єра останнім часом розвивається дуже швидко… І ось сьогодні новий виклик – посада міністра культури! Дорогі друзі, колеги та журналісти! Вже чекаю на наступну серію,

– сказала Гришина.

Щоправда, чіткої відповіді Гришина про ймовірну посаду не дала.

Що відомо про відставку Ткаченка

Ткаченко подав у відставку з посади очільника Мінкульту. Заяву на звільнення політик написав 11 листопада.

Основна причина – рішення уряду засіданні відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Ткаченко назвав такий крок "нелогічним".

Також він не міг погодитись з тим, що на початку 2021 року уряд ухвалив рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Однак за кілька місяців міністерство отримало листа від прем'єра щодо відкликання подання на створення цих інституцій.

Чутки про відставку Ткаченка з'явились ще у вересні. Тоді джерела писали, що політик начебто "не справляється зі своїми обов'язками, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак хоче бачити на цій посаді іншу людину".