Знищують не тільки живу силу, – Світан пояснив, наскільки потужні касетні боєприпаси

Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси. Вони, за його словами, можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Та один такий снаряд може замінити приблизно 10 снарядів 155-го калібру при роботі на відкритій місцевості – на полях та відкритих траншеях.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що на місцевості з лісами ці снаряди не замінять звичайні, адже листя може прикривати окупантів від таких боєприпасів.

До теми Касетні боєприпаси від США: чи змінять вони правила гри на фронті

"Будемо випалювати площі. Площа накриття одним боєприпасом – 300 метрів в діаметрі. А для того, щоби накрити 300 метрів звичайними снарядами, треба 10 снарядів", – зауважив Світан.

Знищать усе, окрім танків

Так ЗСУ можуть щонайменше в 10 разів зменшити розхід звичайних боєприпасів та в 10 разів збільшити навантаження під час виконання бойових стрільб.

Вони (снаряди – 24 Канал) знищують не лише живу силу. Десь 7 сантиметрів броні пропалюють. А це означає, практично всю бронетехніку, окрім танків, ці боєприпаси знищать,

– додав військовий експерт.

Тож можна сказати, що росіянам не буде, на чому тікати. Окупанти можуть сховатися від касетних снарядів в лісах та лісосмугах. А по них українські захисники будуть працювати звичайними снарядами.

Як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ: дивіться відео

Вимушене рішення

Розхід боєприпасів доволі великий. Особливо 155-го калібру, адже під час наступу в основному працює артилерія, тому що немає авіації. Якби вона була, то тоді вона брала б на себе 50% навантаження.

"А якщо авіації немає, то звісно удвічі збільшується розхід артилерійських боєприпасів. А їх недостатня кількість. Тому американці вимушено надали ці снаряди. Їх у них понад мільйон", – наголосив льотчик-інструктор.

Касетні боєприпаси для України: головне