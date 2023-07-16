"Сюрприз" для окупантів: як касетні боєприпаси допоможуть Україні на полі бою

Сполучені Штати передали Україні власні касетні боєприпаси. Вони стануть "цікавим сюрпризом" для ворога.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, касетні боєприпаси від США є надзвичайно ефективною зброєю проти російської піхоти.

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Характеристики касетних боєприпасів

Як наголосив Ягун, один такий американський касетний снаряд має всередині близько 350 малих зарядів, які накривають площу до 700 квадратних метрів. Це більше за умовне футбольне поле.

Російські окупанти також використовують власні касетні снаряди. Однак вони мають один суттєвий та небезпечний недолік.

Росія вже давно використовує касетні боєприпаси. Зокрема й проти цивільного населення. Російські касетні боєприпаси небезпечні тим, що до 60% малих снарядів просто не вибухають. Це – величезна проблема, адже згодом доведеться все це знешкоджувати,

– зауважив Ягун.

Дивіться розмову з Віктором Ягуном на ютубі 24 Каналу

Американські касетні боєприпаси значно кращі у цьому сенсі. Відсоток "нерозривів" становить від 1% – до 2%. Це також небезпечно. Але ризиків тут значно менше, ніж в російських аналогах.

Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко пояснив , як касетні боєприпаси допоможуть Україні на полі бою.

Українські військові використовуватимуть касетні снаряди проти піхоти ворога на відкритій місцевості. Це буде досить ефективно.

Одним таким пострілом ми знищимо значну кількість ворогів та ворожої техніки. Ефективність досить висока. Вони діставатимуть ворога в дуже неприємних для нього місцях. Від цього буде складно сховатися,

– розповів Ягун.

Касетні боєприпаси для України: коротко