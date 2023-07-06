США невдовзі оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, – NYT

Найближчим часом Вашингтон може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. У переліку озброєння можуть опинитися касетні боєприпаси.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представника адміністрації президента США, який повідомив про це на умовах анонімності. Після кількох місяців відмов Білий дім таки може піти на такий крок.

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Вашингтон, ймовірно, змінив позицію

Тривалий час Вашингтон відхиляв запити офіційного Києва щодо касетних боєприпасів. Свою відмову там пояснювали побоюваннями через те, що ця зброя здатна хаотично атакувати цивільне населення, а не лише ворога.

Водночас українська сторона наполягала, що касетні боєприпаси допоможуть у контрнаступі та дозволять ефективно уражати ворожі укріплення й компенсувати те, що у ворога є перевага в живій силі та артилерії.

Ймовірно, Києву вдалося переконати Вашингтон і найближчим часом варто очікувати на новий пакет допомоги, до якого увійдуть касетні бомби. Водночас за словами заступниці помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лори Купер, досі є побоювання щодо єдності Альянсу в цьому питанні, адже більшість членів НАТО підписали конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів.

ЗМІ також припускають, що США можуть надати ATACMS

Не касетними боєприпасами єдиними. Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що після заколоту Євгенія Пригожина в Росії, який показав усі слабкості путінської диктатури, Вашингтон наблизився до рішення про надання Україні далекобійних ракет ATACMS, однак коли його остаточно ухвалять – невідомо.

Водночас Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що зараз такого рішення у Вашингтоні немає. Водночас адміністрація Байдена постійно переглядає свою позицію, можливо, таке рішення може з'явитися згодом.