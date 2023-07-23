Ефект чудовий: ЗСУ уже тиждень працюють касетними боєприпасами по окупантах
ЗСУ активно застосовують касетні боєприпаси проти російських військ. Окупанти не мають, чим протидіяти такій зброї, адже їхні аналогічні розробки значно поступаються американським.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. На його думку, використання касетних боєприпасів допоможе Силам оборони перемогти загарбників.
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Наскільки ефективними є касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси ефективно знищують ворога і мають серйозний психологічний вплив на нього.
Ефективність американських касетних боєприпасів, за словами Костенка, є значно вищою за ефективність російських аналогів. Це пов’язано із тим, що окупанти використовують стару зброю радянського зразка, в той час, як Сполучені Штати постійно вдосконалювали цей тип снарядів.
Крім того, за коефіцієнтом корисної дії один касетний боєприпас дорівнює чотирьом звичайним. Отже, використання цієї зброї дозволяє ЗСУ ефективніше виконувати свої задачі.
"Росіяни дуже бояться цих боєприпасів, тому будемо розраховувати, що в нас їх буде достатньо", – зазначив військовий.
Роман Костенко про ефективність касетних боєприпасів: дивіться відео
Касетні боєприпаси в Україні: що відомо
- Збройні Сили отримали касетні боєприпаси від Сполучених Штатів на початку липня. Джозеф Байден пояснив рішення про передачу цієї зброї нагальною потребою України збільшити кількість своїх снарядів.
- Касетні боєприпаси є вкрай небезпечною зброєю, оскільки розкидають десятки вибухових пристроїв на значну площину. Україна зможе їх використовувати завдяки наявності в нашому війську західних 155-мм гармат.
- Цей тип зброї є також небезпечним для цивільних, адже касети, які розлітаються при пострілі, можуть не розірватися при падінні на землю. Через це понад 100 країн світу підписали конвенцію про їхню заборону. Однак ані Україна, ані Росія не зняла їх з озброєння.
- Одразу після прийняття цього рішення окупанти почали висловлювати своє занепокоєння. Хоча протягом повномасштабного вторгнення вони неодноразово застосовували цю смертоносну зброю.
- Для того, щоб уникнути небажаних наслідків використання касетних боєприпасів, Олексій Резніков пообіцяв вести суворий облік їхнього використання та пріоритезувати розмінування тих територій, де вони будуть застосовані.