Чому американські касетні боєприпаси кращі, ніж російські: пояснення Світана
У США заявили, що Україна отримає касетні боєприпаси. Вони значно кращі, ніж російські снаряди. Американські касетні боєприпаси підриваються на певній висоті.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські снаряди можуть підриватись при контакті.
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Переваги касетних боєприпасів США
Світан зазначив, що у російських снарядів інша система підриву. Вони підриваються при контакті або взагалі не підриваються. Приблизно 50% боєприпасів ворога, тобто кожен другий снаряд не підривається або підривається у стволах.
Використання касетних боєприпасів для нас виходить набагато вигідніше. Цей боєприпас підривається при ударі. Завдання цього боєприпасу при підриві, який відбувається на певній висоті. Те, що використовують росіяни, – це дистанційне мінування,
– пояснив він.
Світан про касетні боєприпаси: дивіться відео
Україна отримає від США касетні боєприпаси
- США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума складатиме 800 мільйонів доларів. Зокрема, до нього також увійдуть касетні боєприпаси.
- Для того, щоб отримати касетні боєприпаси, Україна надала письмові гарантії. Вони зобов'язують нас мінімізувати ризики для цивільних.
- Президент США Джо Байден зазначив, що рішення про передачу касетних боєприпасів для України "було дуже важким", йому знадобився певний час, щоб піти на відповідне рішення. Водночас він наголосив на важливості снарядів, яких постійно не вистачає на полі бою.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має універсальне міжнародно визнане право на самооборону, тому ми вже давно офіційно вимагаємо касетні боєприпаси.