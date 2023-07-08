Чому американські касетні боєприпаси кращі, ніж російські: пояснення Світана

У США заявили, що Україна отримає касетні боєприпаси. Вони значно кращі, ніж російські снаряди. Американські касетні боєприпаси підриваються на певній висоті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські снаряди можуть підриватись при контакті.

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Переваги касетних боєприпасів США

Світан зазначив, що у російських снарядів інша система підриву. Вони підриваються при контакті або взагалі не підриваються. Приблизно 50% боєприпасів ворога, тобто кожен другий снаряд не підривається або підривається у стволах.

Використання касетних боєприпасів для нас виходить набагато вигідніше. Цей боєприпас підривається при ударі. Завдання цього боєприпасу при підриві, який відбувається на певній висоті. Те, що використовують росіяни, – це дистанційне мінування,

– пояснив він.

Світан про касетні боєприпаси: дивіться відео

Україна отримає від США касетні боєприпаси