Ворог має боятися: як касетні боєприпаси допомагають ЗСУ нищити окупантів

Українські військові ефективно застосовують касетні боєприпаси на фронті. Від такої зброї окупантам значно важче сховатися.

Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, як касетні боєприпаси допомагають Силам оборони України нищити ворога на фронті.

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"Так, вони ефективні – накривається певна площина і більша ймовірність, що маленький снарядик влучить у ворожий окоп", – зазначив Назаренко.

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Росіяни вкрай нажахані

Касетні боєприпаси містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку противника.

Як відомо, ворог зазнає великих втрат від касетних боєприпасів. Через проблеми в медичній системі поранені росіяни дуже часто помирають.

Ворог має боятися. Він уже боїться і намагається компенсувати необмеженими ресурсами в особовому складі,

– констатував Назаренко.

Однак касетні боєприпаси не можна назвати вундерваффе. Це лише один із засобів ведення бойових дій, не важливіший за інші.

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