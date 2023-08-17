Ворог має боятися: як касетні боєприпаси допомагають ЗСУ нищити окупантів
Українські військові ефективно застосовують касетні боєприпаси на фронті. Від такої зброї окупантам значно важче сховатися.
Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, як касетні боєприпаси допомагають Силам оборони України нищити ворога на фронті.
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"Так, вони ефективні – накривається певна площина і більша ймовірність, що маленький снарядик влучить у ворожий окоп", – зазначив Назаренко.
Як касетні боєприпаси допомагають нищити російських окупантів: дивіться відеоЗверніть увагу! Касетні боєприпаси містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку противника.
Росіяни вкрай нажахані
Як відомо, ворог зазнає великих втрат від касетних боєприпасів. Через проблеми в медичній системі поранені росіяни дуже часто помирають.
Ворог має боятися. Він уже боїться і намагається компенсувати необмеженими ресурсами в особовому складі,
– констатував Назаренко.
Однак касетні боєприпаси не можна назвати вундерваффе. Це лише один із засобів ведення бойових дій, не важливіший за інші.
Касетні боєприпаси в Україні: останні новини
- Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий розповів, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси на Бахмутському напрямку. За його словами, ця зброя прекрасно вписалась в "ансамбль".
- Україна зобов'язалась дотримуватися певних принципів під час застосування касетних боєприпасів. Зокрема, захисники використовують цю зброю лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.
- До слова, Київ передав Пентагону звіт, який містить дані щодо кількості випущених снарядів і знищених російських цілей.