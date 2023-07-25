Зброя виснаження: як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ на полі бою

США передали Україні касетні боєприпаси, які полегшать захисникам роботу зі звільнення території нашої держави. Така зброя може серйозно виснажити ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, касетні боєприпаси можуть накрити площу футбольного поля.

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"Касетні боєприпаси – це зброя виснаження. Якщо звичайними боєприпасами ми можемо вбити 50 ворогів за день, то касетні підвищують цей показник на 20%", – зазначив Черник.

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До того ж для ефективного удару потрібен значно менший залп – лише два чи три снаряди.

Касетні боєприпаси забирають час противника

Заряд не здатен знищити танк, але обов'язково пошкодить його, наприклад системи прицілювання. Щоб забрати пошкоджену техніку з поля боя для ремонту, ворог змушений відривати мото- і людський ресурс.

"Це не вундерваффе, яка змінить хід війни і поле бою, але суттєво покращить ураження техніки противника", – констатував Черник.

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

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