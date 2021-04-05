Катар зацікавлений вийти на банківський ринок України, – Зеленський

У Катарі зацікавлені в тому, аби зайти на банківський ринок України. Відтак у президента Володимира Зеленського вже запропонували певні позиціїї представникам фінансового сектору країни.
Джерело:24 канал
Тепер представники обирають серед пропозицій. Про це заявив сам Зеленський після зустрічі з владою Катару.
До речі Зеленський у Катарі підписав низку важливих документів
Катар зацікавлений вийти на банківський ринок України. Ми також зацікавлені,
– сказав президент.
Катар хоче інвестувати в інфраструктуру
Крім банківського ринку, Катар зацікавлений в інвестуванні у будівництво українських готелів у Києві, Херсоні, Одесі та дороги біля столиці.
Зеленський розповів, що під час зустрічей із владою Катару обговорювали інвестиції будівництво метро і залізничних шляхів в Україні. Зокрема, наприкінці літа фахівці з Катару мають оцінити українські вантажні і пасажирські авіаперевезення.
Готуємося до відкриття наших державних авіаліній, нашого державного авіаперевізника. І я спілкуюся з деякими країнами-партнерами, кого з них взяти з досвідом і з сучасним менеджментом. У тому числі спілкуюся з Катаром, тому що "Qatar Airways" дуже хороший досвід,
– зазначив президент.
Візит Зеленського до Катару: що треба знати
- Президент разом з дружиною прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.
- Глава України 5 квітня підписав 13 документів про поглиблення співпраці між країнами. Наприклад, 2 комерційні контракти.
- Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Катару з підготовкою чемпіонату світу з футболу.
Зеленський прокоментував візит до Катару, дивіться відео: