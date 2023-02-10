Путін стає врівень із Каддафі, – Денисенко про причетність глави Кремля до збиття літака MH17

Міжнародні прокурори закінчують розслідування про збиття малайзійського літака МН17 проросійськими бойовиками у 2014 році. Представники звинувачення заявили журналістам про виявлення ознаки того, що президент Росії Владімір Путін безпосередньо погодив застосування в Україні російської ракетної системи, яка збила цей літак.

Захід вперше прямим текстом говорить, що Путін є вбивцею. Причому говорить це на дуже високому рівні. Про це 24 Каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Величезний посил для всього Заходу

На його думку, тепер очільник Кремля стає врівень з Каддафі, Хаменеї та іншими лідерами певних країн, які були ізольованими від світу з усіма відповідними наслідками для себе.

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Це величезний посил для всього Заходу – з одного боку про припинення комунікації з Путіним. А з іншого, якщо ці речі будуть розвиватися, на рівні "великої 20" у Путіна будуть великі проблеми із можливостями комунікацій, зокрема з лідерами Китаю та Індії,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Проте Вадим Денисенко зауважив, що поки це попередні висновки. Про це ще рано говорити – треба подивитись, як буде розвиватись ситуація далі.

Розслідування збиття боїнга на Донбасі: що відомо

У червні 2022 року у Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі про збиття MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги тривав з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

17 листопада 2022 року міжнародний суд у Нідерландах визнав російського терориста Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського та Леоніда Харченка причетними до збиття літака МН17. Про це заявив суддя Хендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду. Прокуратура Нідерландів вимагала довічне ув'язнення для всіх обвинувачених. Леонід Харченко – громадянин України. Двоє інших причетних до збиття боїнга – громадяни Росії.

На початку лютого 2023 року спільна слідча група, яка працювала зі справою про збиття літака MH17 у небі, заявила про завершення розслідування. Водночас були опубліковані матеріали, які свідчать про те, що саме Путін особисто прийняв рішення про надання терористам ЗРК "Бук", яким збили літак. Під час брифінгу слідчі опублікували записи телефонних розмов, які фактично є доказом безпосередньої причетності Путіна до трагедії.

Під час пресконференції в Гаазі заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар оголосила про призупинення розслідування. Причиною називають те, що слідство досягло своєї межі.