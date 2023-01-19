Трагедія у Броварах: у поліції показали відео, зняте за кілька хвилин після авіакатастрофи

У Броварах 18 січня розбився вертоліт з керівництвом МВС на борту. У мережі з'явилося відео, яке зафільмували поліцейські, котрі прибули на місце трагедії одними з перших.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що того дня президент Володимир Зеленський мав вкотре зібрати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повинен був приєднатися до нього онлайн.

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Поліцейські показали відео з місця авіакатастрофи

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що одними з перших на місце падіння вертольота в Броварах прибули правоохоронці Андрій Рябоконь та Дмитро Іванов. Вони викликали екстрені служби, рятували дітей, допомагали під час пожежі та евакуювали людей.

Рішучість, сила і стійкість до ризику заради порятунку інших – це якості, які ще з дитинства закладаються батьками. Впевнений, що керівники МВС пишалися б поліцейськими, які не вагаючись, кинулись у полум'я на допомогу,

– заявив Нєбитов.

Він подякував усім правоохоронцям, рятувальникам та свідомим громадянам, які в критичний момент зробили все можливе для порятунку постраждалих в цій жахливій катастрофі.

Дивіться відео з місця падіння вертольота

Трагедія в Броварах 18 січня: коротко

Зранку 18 січня Україну сколихнула жахлива новина про падіння гелікоптера ДСНС у Броварах. Трагедія трапилася біля дитячого садочка. На той момент у ньому перебували 73 дитини.

Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. Працівники та керівництво Міністерства внутрішніх справ часто бували на передовій, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які перебувають у гарячих точках.

За словами речниці Нацполіції Мар'яни Реви, наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих, серед яких була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.

Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не лише в Україні, але й в усьому світі, оскільки треба зібрати фактично кожну деталь вертольота.