Без конспірології: у МВС розповіли про версії трагедії у Броварах

У Броварах сталась жахлива катастрофа – падіння вертольота, внаслідок якої є загиблі, серед яких діти й керівництво МВС. Слідство займається трагедією, але без конспірологій.

Про це 24 Каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Росія використає цю катастрофу для пропагандистських цілей.

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СБУ проводить слідство

Денисенко зазначив, що, на жаль, крім 9 людей, що були в гелікоптері, є загиблі ще, серед них і діти. Це страшна трагедія. СБУ доручено проводити слідство цієї трагедії. Зараз у соцмережах уже з'явилось дуже багато конспірології, але немає єдиної версії, що насправді сталось.

Зараз слідчі відпрацьовують різні версії того, що сталось. Пізніше ці версії будуть озвучені. Однак я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що за один день слідство не проводиться. За один день вийти на головну версію наврядчи вдасться,

– зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що дуже важливо, якщо хтось був свідком цієї трагедії, щось бачив, можливо, знімав на відео, то прохання зателефонувати до поліції й дати ці свідчення. Вони дуже допоможуть слідству.

Версій поки немає

За словами радника міністра внутрішніх справ, поки версій немає. Як сказав Генпрокурор, у принципі відпрацьовується цілий ряд версій.

"Поки що про них рано говорити", – наголосив Денисенко.

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Позиція Нацполіції, Повітряних сил

Речниця глави Нацполіції Мар'яна Рева розказала, що наразі буде тривати ідентифікація тіл. Говорити про причини аварії поки зарано. Треба провести відповідні роботи.

Про те, що зарано говорити про причини катастрофи у Броварах, розповів і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, буде створена спеціальна комісія, до якої ввійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять фактори, чому вертоліт упав.

Він додав, що у повітряних силах є авіаційно-технічна лабораторія, яка має своїх фахівців, які виїжджають на місце події, і по крупицях збирають вертоліт із тих залишків, які залишились. У всьому світі є така практика встановлення причин катастроф, але це доволі тривалий процес.

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