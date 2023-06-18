В моєму серці він назажди лишився живим, – сестра "Да Вінчі" поділилась спогадами про брата

Катерина Коцюбайло, наймолодша сестра Героя України Дмитра "Да Вінчі", розповіла про те, як переживає втрату. Дівчина каже, що у її серці брат назавжди залишився живим.

Катерина сказала, що після похорону "Да Вінчі" вона прокинулась посеред ночі. За словами дівчини, було відчуття, ніби хтось її обіймає.

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Дмитро ніколи не тримав зла

Я прокинулась посеред ночі і зі мною була кішка в кімнаті. Прокинулась від того, що мене хтось обіймає. Це якраз було в суботу, ми приїхали після похорону. Ніколи не забуду. Якраз в той момент на мене лягла кішка і почала мявкати. Поруч, він завжди поруч. В моєму серці він завжди залишився живим,

– пригадує Катерина.

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Спогадами з дитинства поділились також старша сестра Героя Мар'яна Коцюбайло. Дівчина згадує, що завжди була шустріша і могла щипнути Дмитра чи потягнути за руку під час ігор.

"Ми могли посваритись, але він на мене ніколи не тримав образи і в нас не було ніколи серйозної сварки. Він ніколи не тримав зла, навіть на це уваги не звертав", – каже Мар'яна.

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