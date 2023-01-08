Скоро знову будемо разом, – "Пташка" з "Азовсталі" показала архівні відео з Маріуполя
Джерело:Катерина Поліщук
Російські загарбники зруйнували та окупували Маріуполь у Донецькій області. Українська захисниця показала кадри з довоєнного міста.
Відео поширила медикиня Катерина "Пташка" Поліщук. Вона зазначила, що сумує за містом.
До теми "Пташка" з Азовсталі поділилась проникливим віршем, який написала у російському полоні
"Мій славний Маріуполь. Як я сумую за тобою. Я не сумую, я ненавиджу всім серцем кожного, хто ступив на твою землю з чорним серцем та метою загарбати. Ви забрали все, навіть волю. Та вогонь в серці не згасне навіть під вашим ярмом! Маріуполю, скоро знову будемо разом!", – написала "Пташка".
Катерина Поліщук у вільному Маріуполі: дивіться відео
Невідомі у Маріуполі зняли триколор
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 7 січня розповів, що у місті попри окупацію є партизанський рух. За його словами, з головної площі хтось зрізав російський прапор.
Маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в р*сні в місті щось з обличчям, – зазначив Андрющенко.
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- Над Маріуполем 7 січня спалахнув російський літак, який летів у бік Ростова-на-Дону.
- В тимчасово окупований Маріуполь приїжджав віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. Зустріч не була святковою.
- У Маріуполі окупанти між собою регулярно влаштовують стрілянини.