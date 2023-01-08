Скоро знову будемо разом, – "Пташка" з "Азовсталі" показала архівні відео з Маріуполя

Російські загарбники зруйнували та окупували Маріуполь у Донецькій області. Українська захисниця показала кадри з довоєнного міста.

Відео поширила медикиня Катерина "Пташка" Поліщук. Вона зазначила, що сумує за містом.

До теми "Пташка" з Азовсталі поділилась проникливим віршем, який написала у російському полоні

"Мій славний Маріуполь. Як я сумую за тобою. Я не сумую, я ненавиджу всім серцем кожного, хто ступив на твою землю з чорним серцем та метою загарбати. Ви забрали все, навіть волю. Та вогонь в серці не згасне навіть під вашим ярмом! Маріуполю, скоро знову будемо разом!", – написала "Пташка".

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Невідомі у Маріуполі зняли триколор

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 7 січня розповів, що у місті попри окупацію є партизанський рух. За його словами, з головної площі хтось зрізав російський прапор.

Маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в р*сні в місті щось з обличчям, – зазначив Андрющенко.

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