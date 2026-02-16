Дівчина була доброю та завжди хотіла всім допомогти. Про це розповідає "Радіо Свобода" після спілкування із друзями загиблої дівчини.

Дивіться також Вбивство 5 переселенців сокирою на Рівненщині: підозрюваний перебуватиме під вартою

Що відомо про дівчину?

За словами друга дівчини Кирила Прищепчука, вони виросли в одному місті – Білій Церкві, їхні родини товаришували й відвідували одну церкву.

Катя була трохи старшою за мене. Вона завжди була головною – підтримувала, захищала, пильнувала за нами. Вона ніколи не думала про себе – перш за все думала про інших,

– розповів Кирило.

В Україні Катерина закінчила школу. Навесні 2022 року її багатодітна родина – батьки та шестеро дітей – виїхала до Німеччини, де прожила близько півтора року. Згодом Катерина першою з родини переїхала до США, пів року жила на Алясці, а пізніше за підтримки церкви її сім'я та бабуся також змогли перебратися до штату Юта.

За словами друга, дівчина дуже любила дітей і працювала нянею. Також захоплювалася фотографією та подорожами Америкою.

Близько року тому Катерина переїхала жити до свого хлопця в Огайо. За два тижні до трагедії він планував зробити їй пропозицію, однак дівчина не була готова до шлюбу й попросила взяти паузу у стосунках. Після цього між ними почалися конфлікти, чоловік забрав її гроші, і Катерина поїхала до матері в Північну Кароліну.

Що сталося у той трагічний день?

Увечері 13 лютого дівчина була на побаченні з іншим хлопцем. Того ж вечора колишній зателефонував їй і заявив, що хоче накласти на себе руки. Про це Катерина написала подрузі. Вона пообіцяла зателефонувати наступного ранку, однак замість дзвінка подруга отримала звістку про її загибель.

За словами Кирила, підозрюваному довелося їхати близько семи годин, щоб дістатися будинку Катерини. Він намагався заїхати на територію, але охорона його не впустила. Тоді чоловік припаркував авто, переліз через паркан і пішов до будинку. Спершу він зайшов до кімнати батьків, але їх там не було – напередодні Катерина запропонувала матері поїхати на відпочинок. Згодом, за даними допиту, підозрюваний планував убити всю родину.

Постріл почула бабуся дівчини. До неї прибіг молодший онук, який кричав: "Кров, кров, кров". Родичі забігли до кімнати, де побачили Катерину та пораненого хлопця. Одна із сестер намагалася зробити штучне дихання, але дівчина вже була мертва. Після цього викликали поліцію та зателефонували батькам.

Брат загиблої Михайло Товмаш також підтвердив, що підозрюваний увірвався до будинку близько сьомої ранку, змусив одного з братів розбудити Катерину, після чого застрелив її в ліжку та вистрілив у хлопця, який перебував поруч.

Наразі триває слідство, правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину та можливі мотиви нападника.

На платформі GoFundMe друзі родини оголосили збір коштів для підтримки близьких Катерини. Станом на 16 лютого вдалося зібрати майже дев'ять тисяч доларів.

Що говорять у поліції про злочин?