Кати Майдану, – у DEJURE відреагували на нові призначення суддів

Володимир Зеленський 1 грудня підписав укази про призначення 28 суддів, серед яких є ті, хто виносили скандальні рішення проти майданівців. Однак такі дії є неправомірними.

Про це розповів голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він підкреслив, що такі призначення мають ознаки складу злочину.

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"Це цинічно, що в річницю Революції Гідності майже довічно призначають на посади суддів – катів Майдану. Вони абсолютно незаконно кидали за ґрати учасників мирних протестів", – зазначив голова правління.

Незаконні призначення суддів

Серед призначених суддів є Петро Заруба та Андрій Ключник, які виносили рішення проти учасників Революції Гідності. Зараз Заруба став новим суддею Дарницького районного суду столиці, а Ключник — Святошинського районного суду.

За словами Жернакова, про неправомірність рішення Зеленського попереджали 18 громадських організацій. Зокрема, вони звертались до нього із закликом не призначати цих суддів.

Нагадаю, за Конституцією суддя має бути компетентним і доброчесним. Громадська рада доброчесності відповідно до закону ухвалила рішення про невідповідність цих суддів критеріям доброчесності та професійної етики. Михайло Жернаков Голова правління фундації DEJURE

Як зазначив Жернаков, подолати висновок Громадської ради доброчесності може тільки Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі 11 людей, які проголосують за це. Однак вона вже 2 роки не має повного складу і не здійснює повноваження.

"На що б там не посилалися члени корумпованої Вищої ради правосуддя, висновок Громадської ради доброчесності ніким не скасований і не оскаржений. Тому рішення про те, що не можна призначити цих суддів, чинне", – підкреслив голова DEJURE.

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На думку Жернакова, Вища рада правосуддя і президент грубо порушили закон, коли рекомендували та призначали цих суддів. Він підсумував, що алгоритм має бути один – діяти відповідно до Конституції та законів.

17 листопада Вища рада правосуддя закликала президента призначити суддів на вакантні посади з поданого переліку. Водночас активісти заявили, що 91 зі 135 суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання та мають негативний висновок Громадської ради доброчесності.

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