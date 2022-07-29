Катування та удар по Оленівці: військовий експерт назвав 2 цілі ворога

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин росіян – обстріляли колонію з військовополоненими у підконтрольній їм Оленівці. А за день до цього мережею ширилося жахливе відео знущань з українського полоненого.

Ці події безперечно повʼязані, адже вони є інформаційно-силовою та психологічною спеціальною операцією. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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За його словами, це розраховано на декілька першочергових цілей, яких намагається досягнути ворог.

Перша ціль

Військовий оглядач пояснив, що росіяни хочуть викликати в нашому суспільстві лють та ненависть, щоб ми не вдавалися до Міжнародних правил ведення війни. Як результат, перейшли до таких методів, які використовують самі окупанти.

Це надалі повинно стати аргументом до Заходу, що "Україна така варварська країна. Так само діє, як і ми. Навіщо їй допомагати й давати зброю?",

– прокоментував Костянтин Машовець.

Друга ціль

За його словами, це такий елемент залякування, який має сформуватися в нашому суспільстві. Водночас в українських військових має зʼявитися відчуття страху перед противником. Це намагання впливу на морально-психологічний стан наших військ.

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