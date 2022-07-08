Ще один друг України: Кая Каллас йде з посади прем'єр-міністра Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас 8 липня заявила про свою відставку. Політикиня каже, що це її особисте рішення.

Прем'єрка запевнила, що партія Isamaa не вимагала її відставки. Хоча парламентарі неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, якщо Каллас піде з посади.

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Я сама внесла цю пропозицію, адже якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення,

– зазначила прем'єрка.

Вона додала, що сформувати новий уряд хочуть якнайшвидше, але скликати парламент може бути складно, оскільки почалися літні канікули.

Як Каллас підтримувала Україну

Прем'єрка Естонії від початку масштабного вторгнення росії підтримувала Україну. Наприклад, вона закликала лідерів ЄС не телефонувати путіну, аби він відчув себе в ізоляції. Вона наголошувала, що такі дзвінки не сприятимуть деескалації конфлікту.

Також Каллас пропонувала створити спеціальні рахунки, куди країни будуть переказувати кошти за газ і нафту, а потім передати їх Україні. Вона закликала розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.

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