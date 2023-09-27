Вагання зі зброєю – допомога Росії: прем'єрка Естонії назвала умову для перемоги України у війні

Прем'єрка Естонії Каллас заявила, що вірить у перемогу України, але задля цього їй потрібна західна допомога. Також вона вважає, що війна буде тривалою.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії, закликала не зволікати партнерів із наданням Україні зброї. Чим довше вони вагаються, тим дорожче світу обійдуться амбіції Путіна, заявила вона під час щорічної Балтійської оборонної конференції.

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Західна допомога – ключ до перемоги України

Каллас наголосила, що, на жаль, в Росії багато ресурсів для ведення війни на виснаження. Путін розраховує, що Захід і Україна врешті-решт стомляться. Глава естонського уряду зазначила, що вірить в остаточну перемогу України. Однак, на думку Каллас, самостійно, без підтримки союзників вона не впорається.

Політик закликала не зважати на погрози Росії у відповідь на передачу Україні військової допомоги та якомога швидше реагувати на потреби Києва на фронті.

Президент України Зеленський дуже чітко резюмував: якщо наші партнери не допоможуть нам, вони допоможуть Росії перемогти. Це так просто,

– наголосила Каллас.

Крім того, прем'єрка зазначила, що нинішні запаси озброєння в Європі не відповідають потребам воєнного часу, тому необхідно збільшити обсяги оборонного виробництва.

За словами Каллас, Естонія підтримуватиме Україну до перемоги. "Перемога означає справедливий і міцний мир. Він грунтується на територіальній цілісності та притягненні агресора до відповідальності", – додала політик.

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