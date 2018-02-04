Відома модель, власниця косметичного бренду та сестра світської левиці Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, вперше стала мамою. Зірка народила дівчинку від 25-річного Тревіса Скотта в четвер, 1 лютого 2018 року.

Про це 20-річна Кайлі Дженнер сповістила в офіційному листі на сторінці в Instagram.

Новоспечена матуся з клану Кардяшян вибачилась перед шанувальниками, що змусила приховувати правду про вагітність, однак, за її словами, вона хотіла лише вберегти свою донечку від стресу.

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"Вибачте за те, що тримала вас у невіданні. Я розумію, що ви звикли, що я повідомляю вам про все, через що проходжу. Моя вагітність – це те, що я вирішила не показувати світу. Я знала, що мені потрібно підготуватися до цієї ролі позитивним і здоровим способом без стресу. Я не планувала на цьому заробити.

Я знала, що моя дитина буде відчувати будь-який стрес і всі мої емоції, тому я вирішила зробити це для мого маленького життя і нашого щастя", – пояснила Кайлі.

Дженнер додала, що вагітність була найкращим досвідом у її житті. Вона щаслива, що її донечка народилась здоровою та сповненою сил.

Вагітність була найпрекраснішим і надихаючим досвідом у моєму житті. І я навіть буду по ньому нудьгувати. Я ціную своїх друзів і особливо мою сім'ю за те, що вони допомогли мені тримати все це в максимальній секретності. Моя прекрасна і здорова дівчинка народилася 1 лютого, і я не могла дочекатися, щоб поділитися цим. Я так сповнена любові і щастя, що зараз вибухну. Дякую за розуміння,

– додала щаслива Кайлі Дженнер.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:27 PST

У наступному дописі зірка опублікувала відеоролик з бойфрендом та батьком спільної доньки Тревісом Скотом, де подякувала за йому підтримку, яку він висловлював протягом всього часу.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:29 PST

На Youtube-каналі Кайлі також з'явилось повне відео, де можна побачити весь період вагітності зірки. Зворушливе відео вже переглянуло майже півмільйона користувачів.