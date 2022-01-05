У казахському Актобе біля адмінбудівлі прогриміли вибухи: постраждали люди

У місті Актобе, що в Казахстані, протестувальники намагалися захопити адміністрацію штурмом. Там прогриміли кілька сильних вибухів. У результаті постраждав чоловік.

Поблизу адміністрації міста Актобе, що на заході Казахстану, 5 січня зібралося багато протестувальників.

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Вибухи та постраждалі в Актобе

Там пролунали декілька потужних вибухів, все навколо в диму.

У результаті постраждав чоловік. Очевидці опублікували у мережі відео, на якому помітно, що декілька людей несуть потерпілого, в якого закривавлена голова.

Вибухи біля адміністрації Актобе: дивіться відео

Внаслідок вибуху постраждав чоловік: дивіться відео (18+)

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Протестувальники отримали поранення ноги

У телеграмі "Протесты в мире" оприлюднили кадри, на яких видно, що в одного із протестувальників сильно поранена нога. Це сталося через вибух світлошумової гранати.

Ще один мітингувальник отримав поранення через те, що в нього влучили гумовими кулями.

Поранені учасники акції: дивіться відео (18+)

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