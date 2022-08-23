Казахстан запустив тренд відділення від росії в ОДКБ, – експерт-міжнародник

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв чинить опір засиллю російського впливу. Так, у країні-агресорці вже зрозуміли, що він прагне стати незалежним гравцем.

Про це 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Він пояснив, що така позиція Токаєва пов'язана з невиконанням росією обіцянок.

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Чому Токаєв хоче відокремитись від росії

Країна-агресорка наобіцяла президенту Казахстану ширші посади для його клану, нові торговельно-економічні угоди та простіші умови для транспортування казахських енергоносіїв. Втім, нічого з обіцяного путін не виконав. Так, Токаєву це не подобається, адже росія його "кинула".

росія "кинула" майже кожного учасника Ташкентського пакту (Організація договору про колективну безпеку – 24 канал), тому виникає просте питання – навіщо така організація, коли ключовий гарант безпеки не виконує своїх повноважень?,

– зауважив експерт.

Крім того, ще й залякує інших членів організації та намагається перерізати їм шляхи надходжень "не зі своєї кишені". Саме тому Казахстан, як найбільший та найпотужніший член ОДКБ після росії став на чолі руху відділення від країни-агресорки в організації.

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Тренд на децентралізацію

За словами Краєва, питання до росії є не тільки у Казахстану, зокрема їх вже мають Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. "Скоро будуть великі питання у білорусі, коли у росії закінчаться гроші, якими вона "годує" режим лукашенка", – відзначив експерт.

Те, що зараз робить Токаєв, усі ці кроки – це просто початок тренду децентралізації в ОДКБ,

– пояснив експерт.

Він додав, що організація, у якій лідер не виконує свою функцію, не може довго існувати.

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