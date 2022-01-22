У Казахстані підрахували суму збитків від масових протестів та мародерства
Джерело:Интерфакс-Казахстан
Влада Казахстану заявила, що збитки від масових протестів, які прокотилися країною на початку січня, становлять 313,6 мільйона доларів. Водночас найбільше постраждав бізнес.
Наслідки протестів у Казахстані
Ця сума враховує витрати на ремонт пошкоджених будівель та збитки від псування майна. Про це заявило міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.
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Загалом внаслідок протестів постраждала 351 будівля. З них:
- 45 будівель державних органів;
- 306 комерційних об'єктів.
Пошкоджень зазнали будівлі в таких областях:
- Алматинській,
- Жамбилській,
- Кизилординській,
- Атирауській,
- Актюбінській,
- Східно-Казахстанській,
- в місті Шимкент.
Відомо, що бізнес зазнав збитків на 188,4 мільйона доларів, а держава – на 125,2 мільйона доларів.
Де візьмуть гроші на відновлення
Кошти на роботи з відновлення будівель та компенсацію збитків планують виділити з надзвичайного резерву уряду. До речі, будівлю резиденції глави Казахстану в Алмати відновлюватимуть силами управління справами президента.
Коротко про протести в Казахстані
- Ситуація з протестами загострилася в Казахстані 5 січня. Тоді між активістами та силовиками виникли сутички. Протестувальники почали підпалювати державні будівлі та автомобілі правоохоронців.
- Уночі в найбільшому місті країни – Алмати – панувало мародерство. Люди заходили в магазини, банки та торгові центри й виносили з них геть усе. Підприємцям доводилося захищати свій бізнес власними силами.
- За даними поліції, під час мітингів загинуло 149 осіб, 11 з низ – правоохоронці.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав активістів "терористами" та закликав ввести в країну війська ОДКБ. Першою зголосилася Росія.
- 13 січня так звані "миротворці" почали покидати Казахстан. Токаєв заявив, що вони, мовляв, успішно завершили свою місію.
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