У Казахстані підрахували суму збитків від масових протестів та мародерства

Влада Казахстану заявила, що збитки від масових протестів, які прокотилися країною на початку січня, становлять 313,6 мільйона доларів. Водночас найбільше постраждав бізнес.

Наслідки протестів у Казахстані

Ця сума враховує витрати на ремонт пошкоджених будівель та збитки від псування майна. Про це заявило міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

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Загалом внаслідок протестів постраждала 351 будівля. З них:

45 будівель державних органів;

306 комерційних об'єктів.

Пошкоджень зазнали будівлі в таких областях:

Алматинській,

Жамбилській,

Кизилординській,

Атирауській,

Актюбінській,

Східно-Казахстанській,

в місті Шимкент.

Відомо, що бізнес зазнав збитків на 188,4 мільйона доларів, а держава – на 125,2 мільйона доларів.

Де візьмуть гроші на відновлення

Кошти на роботи з відновлення будівель та компенсацію збитків планують виділити з надзвичайного резерву уряду. До речі, будівлю резиденції глави Казахстану в Алмати відновлюватимуть силами управління справами президента.

Коротко про протести в Казахстані

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