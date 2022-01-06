У Казахстані ввели держрегулювання цін на пальне: на який період
Джерело:Інтерфакс
На фоні протестів у Казахстані ввели держрегулювання цін на бензин, дизельне паливо та скраплений газ. Воно діятиме протягом 180 днів
У різних регіонах ціни на скраплений газ коливатимуться від 50 до 75 тенге за літр. Про це повідомили у пресслужбі уряду.
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Перехід на реалізацію зрідженого нафтового газу через електронний торговий майданчик перенесли на рік.
Запроваджено тимчасове (на 180 днів) державне цінове регулювання на реалізацію бензину та дизельного палива,
– заявили в уряді.
Граничні ціни на бензин
Крім того, встановили граничні ціни на бензин, враховуючи податок на додану вартість:
- марка АІ-80 – 89 тенге за літр;
- марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр;
- марка АІ-95 – 215 тенге за літр.
Граничні ціни на дизель залежать від регіону. Вони перебувають в межах від 230 до 260 тенге за літр.
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