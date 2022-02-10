Казанський назвав глобальне бажання Росії
Загроза повномасштабного вторгнення Росії зберігається й надалі. Кремлем керує певне глобальне бажання, про яке постійно чути.
У Москві його постійно озвучують. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Казанський: Вимоги Росії – втрата суверенітету України
На думку Казанського, Росія фактично прагне перетворити Україну на свого сателіта – державу, яка незалежна, але перебуває під політичним та економічним впливом іншої країни. Тобто на аналог Білорусі.
Де не буде ніякої взаємодії з НАТО та Євросоюзом, щоб ми (Україна – 24 канал) не могли входити у будь-який союз, який не влаштовує Росію,
– додав він.
Представник ТКГ зауважив, що у Москві прагнуть, щоб Україна не могла посилювати обороноздатність та отримувати зброю, а також легалізувала незаконні збройні формування.
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За спостереженням Казанського, Росія й надалі використовуватиме інструменти тиску, зокрема залякування, щоб змусити Україну піти на поступки.
"Постійно озвучують свої вимоги, оскільки ми на них не погоджуємося. Вони (вимоги – 24 канал) фактично означають відмову від нашого суверенітету. Вони є неприйнятними", – підкреслив він.Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Нова агресія Росії: останні новини
- На Заході попереджають, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну. Неминучим його не вважають, проте війська російські біля кордонів України, в окупованому Криму та у Білорусі викликають занепокоєння.
- Зокрема, на території Білорусі 10 лютого стартували спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони мають тривати до 20 лютого.
- Ба більше, Кремль планує перекрити практично весь південь Азовського та північно-західну частину Чорного морів для нібито навчань. У ВМС України вже відреагували на зухвалі наміри.